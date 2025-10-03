október 3., péntek

Bűneset

1 órája

Felgyújtással fenyegette feleségét – Vádat emeltek a szombathelyi férfi ellen

Címkék#vádlott#Vas Vármegyei Főügyészség#Szombathelyi Járási Ügyészség#házastárs#vádirat

Vaol.hu

A Szombathelyi Járási Ügyészség házastárs sérelmére, közveszélyt okozó büntetendő cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 októberében – miután megtudta, hogy a felesége el akar válni tőle – a nőt azzal fenyegette meg, hogy a családi házukat felgyújtja.  

A nőt azzal fenyegette meg, hogy a családi házukat felgyújtja. 
Forrás:  Shutterstock

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.

 

