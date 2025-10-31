Pitiáner dolog miatt alakult ki durva balhé, egy fejszét is előkapott a fenyegetőző férfi - videó

Egy tapolcai lakos tett bejelentést a rendőrségre október 30-án reggel, hogy szóváltásba keveredett egy férfival, aki megfenyegette őt. Elmondása szerint épp telefonált az egyik üzlet előtt, amikor arra lett figyelmes, hogy hiányzik a zsebéből egy ezerforintos. Hátrafordult, és látta, hogy egy ismeretlen férfi veszi fel a földről a pénzt, majd bemegy az üzletbe - számolt be a veol.hu a police.hu közleménye alapján.

Fenyegetőzés a szomszéd megyében.

Forrás: Shuttertstock

Megfenyegette és baltát ragadott

A boltból kijövet számonkérte őt, azonban a 63 éves Tapolca környéki lakos tagadta, hogy ő tette volna el. Ezután szóváltásba keveredtek, és a 63 éves megfenyegette őt, majd mondandóját nyomatékosítva elő is vett a szatyrából egy fejszét.

A járőrök a helyszínen elfogták a férfit, majd előállították, és a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki. Erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt indult ellene eljárás.