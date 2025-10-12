Baleset
1 órája
A Fertő-tóba gurult és elmerült egy autó
A tűzoltók csörlő és emelő segítségével vontatták partra a járművet.
A Fertő-tóba gurult, majd félig elmerült egy gépkocsi Sopronnál. Vezetőjét a helyszínen tartózkodók időben ki tudták menteni. A soproni hivatásos és a fertőrákosi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlővel és autóemelővel a partra vontatták a bajba került autót - tájékoztatott az Országos Katasztrófaédelmi Főigazgatóság.
