A Fertő-tóba gurult és elmerült egy autó

A Fertő-tóba gurult, majd félig elmerült egy gépkocsi Sopronnál. Vezetőjét a helyszínen tartózkodók időben ki tudták menteni. A soproni hivatásos és a fertőrákosi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlővel és autóemelővel a partra vontatták a bajba került autót - tájékoztatott az Országos Katasztrófaédelmi Főigazgatóság.