Megmozdult a föld

Ismét földrengés volt Ausztriában, a lakosság is érezte

Ismét földrengést regisztráltak Ausztriában.

Leobentől északra érzékeltek földrengést hétfőn a délutáni órákban - számolt be róla az ORF.

Földrengés Ausztriában

Az osztrák média szerint a 2,6-os magnitúdójú földmozgás a GeoSphere Austria adatai szerint délután negyed négy körül pattant ki. A lakosság az epicentrum környékén érzékelte is. A beszámolók szerint tárgyak mozdultak el és a környéken lakók morgó hangról számoltak be. Károkról nem érkezett jelentés. Az epicentrum Leobentől észak-északnyugatra, mintegy négy kilométerre volt.

Szeptember végén a Neunkircheni járásban érzékeltek földrengést, a hónap végén gyakorta megmozdult a föld a szomszédban, rövid időn belül 2-3 rengést is regisztráltak.

 

