Fotók: Kigyulladt egy busz Szombathelyen, óriási a torlódás

A közelben volt egy másik busz, aminek a vezetője segített egy poroltóval eloltani a lángokat, így a kiérkező tűzoltóknak már csak a fém alkatrészeket kellett visszahűteni. Személyi sérülés nem történt. Az eset miatt az egyik forgalmi sávot le kellett zárni, ezért a környéken óriási torlódás alakult ki. A mozgásképtelenné vált buszt elvontatták a helyszínről.