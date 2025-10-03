október 3., péntek

Közlekedés

19 perce

Fotók: Kigyulladt egy busz Szombathelyen, óriási a torlódás

#Jáki út#szombathely#busz szombathely#tűz#alkatrész

Horváth Istvánné

Pénteken kora délután műszaki hiba miatt kigyulladt egy autóbusz Szombathelyen, a Körmendi út és a Jáki út kereszteződésének közelében. A busz a belvárosból kifelé haladt, amikor füstölni kezdett, majd kigyulladt. 

Kigyulladt egy busz Szombathelyen

Fotók: Horváth Istvánné

A közelben volt egy másik busz, aminek a vezetője segített egy poroltóval eloltani a lángokat, így a kiérkező tűzoltóknak már csak a fém alkatrészeket kellett visszahűteni. Személyi sérülés nem történt. Az eset miatt az egyik forgalmi sávot le kellett zárni, ezért a környéken óriási torlódás alakult ki. A mozgásképtelenné vált buszt elvontatták a helyszínről.

