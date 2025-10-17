október 17., péntek

Frontálisan karambolozott egy busz és egy autó a 8-as főúton

Egy ember a személyautóba szorult.

Frontálisan karambolozott egy busz és egy személyautó Ajkán, a 8-as főút 83-as kilométerénél. Az ütközés következtében a személyautó kigyulladt, a roncsok közé egy ember beszorult. Az ajkai hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a lángokat egy helyszínen tartózkodó eloltotta. Az ajkai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A buszon negyvenen utaztak, a tűzoltók kiérkezése előtt leszálltak a járműről. Az érintett útszakaszt lezárták - számolt be róla a Katasztrófavédelem.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
