Letartóztatták az osztrák háztulajdonost, aki lelőtt egy magyar betörőt

Ahogy arról portálunk is beszámolt, még július végén egy háztulajdonos lövéseket adott le egy feltételezett betörőre Salzburgban. A betörő egy 31 éves magyar férfi volt, aki belehalt sérüléseibe. A 66 éves lövöldözőt pénteken Salzburgban letartóztatták. Az ügyészség gyilkosság gyanújával nyomoz - írja cikkében a magyarok.orf.at.

Gyilkosság Ausztriában: letartóztatták az oszták háztulajdonost

Mint írják, az ügyészség gyilkosság gyanúját látja, mert a betörő a lövés leadásakor valószínűleg már menekült. A 31 éves magyar férfit több mint 9 méter távolságból találta el egy golyó a tarkóján, tájékoztatott az ügyészség pénteken egy közleményben. A körülmények alapján feltételezhető, hogy nem volt szó önvédelemről.

A betörésben részt vett a férfi azonos korú élettársa, aki szintén Magyarországról származik. Őt a rendőrség az eset után előzetes letartóztatásba helyezte.

Az ügyészség arra alapozza most a letartóztatást, mert szerintük fennáll a bűncselekmény elkövetésének veszélye. Ez abból adódik, hogy a vádlott a folyamatban lévő nyomozás és a vele szemben elrendelt ideiglenes fegyvertilalom ellenére nemrég megpróbálta visszakapni a Salzburgi Tartományi Rendőrkapitányságtól a kézifegyverét – közölte az ügyészség. A vádlott ezt azzal indokolta, hogy a fegyverre szüksége van, hogy megvédhesse magát a betörésektől.