Durva késelés Ausztriában: leszúrták anyját és fiát
Egy nőt és felnőtt fiát holtan találtak Ennsben (Linz-Land járás) hétfő reggel. Mindkettőjüket feltehetően halálra késelték.
Gyilkosság Ausztriában: Az ORF arról számolt be, hogy a rendőrséget reggel 7 órakor riasztották egy Enns-i családi házhoz. Ott találták meg egy nő és felnőtt fia holttestét. A portál információi szerint késsel ölték meg őket.
Gyilkosság Ausztriában: Az elkövető után még nyomoznak
A meggyilkolt nő férjét súlyos sérülésekkel találták meg és a linzi kórházba szállították. A rendőrség szerint a sérülései nem életveszélyesek, ezért már elvégezték az első kihallgatást. A férfi esetleges öngyilkossági kísérletét még erősítették meg, de feltehetőleg onnan származnak a sérülései. Az ügyészség közölte, hogy a tettes személye még nem tisztázott, azonban a "Kronen Zeitung" (online portál) szerint a gyanúsított egy 78 éves férfi.