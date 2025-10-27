október 27., hétfő

Gyilkosság

1 órája

Durva késelés Ausztriában: leszúrták anyját és fiát

Egy nőt és felnőtt fiát holtan találtak Ennsben (Linz-Land járás) hétfő reggel. Mindkettőjüket feltehetően halálra késelték.

Vaol.hu

Gyilkosság Ausztriában: Az ORF arról számolt be, hogy a rendőrséget reggel 7 órakor riasztották egy Enns-i családi házhoz. Ott találták meg egy nő és felnőtt fia holttestét. A portál információi szerint késsel ölték meg őket.

Gyilkosság Ausztriában: a rendőrség nyomoz az ügyben.
Forrás: MW/archív/Illusztráció

Gyilkosság Ausztriában: Az elkövető után még nyomoznak

A meggyilkolt nő férjét súlyos sérülésekkel találták meg és a linzi kórházba szállították. A rendőrség szerint a sérülései nem életveszélyesek, ezért már elvégezték az első kihallgatást. A férfi esetleges öngyilkossági kísérletét még erősítették meg, de feltehetőleg onnan származnak a sérülései. Az ügyészség közölte, hogy a tettes személye még nem tisztázott, azonban a "Kronen Zeitung" (online portál) szerint a gyanúsított egy 78 éves férfi.

 

 

