Tragédia

1 órája

Halálos baleset az osztrák tavon: motorcsónak ütközött a vitorlásnak

Címkék#hajóbaleset#Bodeni-tó#motorcsónak

Drámai jelenetek zajlottak le a kedvelt üdülőhelyen.

Vaol.hu

Halálos hajóbaleset történt a Bodeni-tavon a hétvégén. Egy motorcsónak nagy sebességgel csapódott egy vitorlásnak, egy ember életét vesztette - írt róla a Kronen Zeitung.

Halálos hajóbaleset történt a Bodeni-tavon.
Halálos hajóbaleset történt a Bodeni-tavon.
Forrás: Kronen Zeitung

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset szombaton délután fél négy környékén következett be. Egy motorcsónak, amelyben négy osztrák személy utazott, nagy sebességgel hajtott bele egy vitorláshajóba, amelyen egy német férfi és egy nő tartózkodott. A férfi időben reagált és a vízbe ugrott, elkerülve ezzel a sérülést, a nő azonban már nem tudott lemenekülni a fedélzetről.

A motorcsónak lassítás nélkül csapódott a motorcsónakba - közölte a rendőrség. Az elmondások szerint az ütközés erejétől a vitorlás felborult és összeroncsolódott.

Hajóbaleset a Bodeni-tavon

A mentőegységek gyorsan a helyszínre érkeztek, a súlyosan sérült nőt a vízben sodródva találták meg. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a gyors elsősegélynyújtás ellenére is a helyszínen életét vesztette. A motorcsónakban utazó osztrákok komolyabb sérülések nélkül megúszták az ütközést. A sokkos állapotuk miatt krízisintervenciós csapat foglalkozott velük. A baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják.

A helyszínen tűzoltóhajók, vízimentők, rendőrségi hajó és mentőhelikopter is volt. A roncsokat később partra vontatták.

