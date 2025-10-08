október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kijáró

1 órája

Szörnyű hajóbaleset történt reggel Ausztriában, nagy erőkkel keresnek egy embert a Murában

Címkék#hajóbaleset#Mura#folyó

Szerda reggel óta nagyszabású rendőrségi és tűzoltósági művelet folyik a Mura folyón, Graztól délre, Feldkirchen régióban. Az elsődleges információk szerint egy három embert szállító hajó felborult, és egy férfi keresése még jelenleg is folyamatban van.

Vaol.hu

Szörnyű hajóbaleset történt szerdán reggel Ausztriában: a rendőrség szerint 7:30 körül borult fel a hajó a Mura-híd közelében, az A2-es autópálya mellett - írja az orf.at. Kiderült, a baleset idején három ember tartózkodott a hajóban. Mint írják, a jelenlegi információk szerint két embert kimentettek a folyóból. Már kihűlésben szenvedtek, de egyébként sértetlenek. Egy férfit viszont még mindig eltűntként tartanak nyilván.

Hajóbaleset történt Ausztriában, jelenleg is keresnek egy embert a Murában
Hajóbaleset történt Ausztriában, jelenleg is keresnek egy embert a Murában
Forrás: orf.at

Hajóbaleset: drónokkal és helikopterrel keresnek egy embert

A rendőrség közölte, hogy jelenleg intenzíven keresik a férfit; feltehetően vízbe fulladt. Hét tűzoltóság és vízimentő csapat, több rendőrjárőr, egy rendőrségi helikopter és egy rendőrségi drón van szolgálatban. A tűzoltóság búváregységét és egy rendőrhajót is riasztottak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu