Szörnyű hajóbaleset történt reggel Ausztriában, nagy erőkkel keresnek egy embert a Murában
Szerda reggel óta nagyszabású rendőrségi és tűzoltósági művelet folyik a Mura folyón, Graztól délre, Feldkirchen régióban. Az elsődleges információk szerint egy három embert szállító hajó felborult, és egy férfi keresése még jelenleg is folyamatban van.
Szörnyű hajóbaleset történt szerdán reggel Ausztriában: a rendőrség szerint 7:30 körül borult fel a hajó a Mura-híd közelében, az A2-es autópálya mellett - írja az orf.at. Kiderült, a baleset idején három ember tartózkodott a hajóban. Mint írják, a jelenlegi információk szerint két embert kimentettek a folyóból. Már kihűlésben szenvedtek, de egyébként sértetlenek. Egy férfit viszont még mindig eltűntként tartanak nyilván.
Hajóbaleset: drónokkal és helikopterrel keresnek egy embert
A rendőrség közölte, hogy jelenleg intenzíven keresik a férfit; feltehetően vízbe fulladt. Hét tűzoltóság és vízimentő csapat, több rendőrjárőr, egy rendőrségi helikopter és egy rendőrségi drón van szolgálatban. A tűzoltóság búváregységét és egy rendőrhajót is riasztottak.
