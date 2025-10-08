Szörnyű hajóbaleset történt reggel Ausztriában, nagy erőkkel keresnek egy embert a Murában

Szörnyű hajóbaleset történt szerdán reggel Ausztriában: a rendőrség szerint 7:30 körül borult fel a hajó a Mura-híd közelében, az A2-es autópálya mellett - írja az orf.at. Kiderült, a baleset idején három ember tartózkodott a hajóban. Mint írják, a jelenlegi információk szerint két embert kimentettek a folyóból. Már kihűlésben szenvedtek, de egyébként sértetlenek. Egy férfit viszont még mindig eltűntként tartanak nyilván.

Hajóbaleset történt Ausztriában, jelenleg is keresnek egy embert a Murában

Forrás: orf.at

Hajóbaleset: drónokkal és helikopterrel keresnek egy embert

A rendőrség közölte, hogy jelenleg intenzíven keresik a férfit; feltehetően vízbe fulladt. Hét tűzoltóság és vízimentő csapat, több rendőrjárőr, egy rendőrségi helikopter és egy rendőrségi drón van szolgálatban. A tűzoltóság búváregységét és egy rendőrhajót is riasztottak.