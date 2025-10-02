Szörnyű tragédia: 22 éves fiatal halt meg az ausztriai balesetben - helyszíni fotók

Halálos baleset történt szerdán az esti órákban a B171-es úton, Telfs térségében, Ausztriában. Az ORF információi szerint két autó ütközött frontálisan eddig ismeretlen okokból. A balesetben az egyik autót vezető 22 éves sofőr életét vesztette, a másik autóban ülő 24 éves autóvezető súlyos sérüléseket szenvedett.

Halálos baleset történt Ausztriában

Fotó: Zeitungsfoto.at / Forrás: ORF

Tragédia: halálos baleset történt Ausztriában

A rendőrség tájékoztatása szerint a karambol este fél 9 körül történt. A 22 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a másik sofőrt súlyos állapotban az inssbrucki klinikára szállították. A helyszínre a telfsi és miemingi tűzoltók mellett a mentők, a rendőrség és mentőhelikopter is érkezett.