Baleset

1 órája

Halálos baleset Ausztriában: öt gyermek maradt apa nélkül a szörnyű tragédia után

Újabb részletek derültek ki a megrázó balesetről.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban elsők között beszámoltunk, halálos baleset történt szombatra virradóan a stájerországi A9-es autópályán. Az osztrák média szerint egy ittas sofőr ütközött egy magyar autóval, amely kigyulladt, két ember a helyszínen életét vesztette. A balesetet okozó sofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet

Újabb információk derültek ki az ausztriai halálos balesettel kapcsolatban
Újabb információk derültek ki az ausztriai halálos balesettel kapcsolatban
Forrás: ORF

Újabb információk derültek ki az ausztriai halálos balesettel kapcsolatban

Társportálunkhoz, a bama.hu-hoz eljutott információk szerint a balesetben két fiatal baranyai férfi hunyt el. Ismerőseik páratlanul jó embernek ismerték őket, akik mindent megtettek a családjukért. Baranyából ingáztak Ausztriába. Egyikük egy ötgyermekes édesapa volt.

További részletek a bama.hu cikkében olvashatók.

Mint az osztrák hatóságoktól portálunk megtudta, a vizsgálat még tart, vádemelésre csak ezután kerülhet sor. Az osztrák rendőrség kapcsolatban van a magyar nagykövetséggel is, az elhunytak azonosítására további vizsgálatokat rendeltek el.

 

