Halálos baleset Ausztriában: vétlen fiatal hunyt el az ütközésben

A halálos baleset nem sokkal este 10 óra után történt Langkampfen községben, az Inntal autópályán, Németország felé - számolt be róla az ORF.

Halálos baleset: nem tudták megmenteni a sofőr életét.

Forrás: tirol.orf.at

Ebben az időben egy 43 éves indiai férfi megpróbált felhajtani az autópályára félpótkocsis teherautójával az autópálya parkolójából. Egy 31 éves fehéroroszországi teherautó-sofőr szorosan mögötte haladt, és megpróbálta megelőzni kollégáját. Ugyanekkor egy 22 éves olasz férfi a második sávban vezetett, és ismeretlen okból összeütközött a fehérorosz sofőr nyerges vontatójával, majd az indiai sofőr nyerges vontatójával. Az autó végül az első sávban állt meg.

Utasa is volt az elhunyt sofőrnek

Az önkéntes tűzoltók mentőollóval szabadították ki az autó sofőrjét. A sofőrt a mentés előtt és alatt a sürgősségi orvosok és a mentők ápolták. Az azonnali újraélesztési erőfeszítések ellenére a 22 éves olasz férfi a Kufsteini Járási Kórházban meghalt.

Utasa, egy 21 éves olasz férfi, ki tudott szabadulni a járműből, majd a Schwazi Járási Kórházba szállították. A két teherautó-sofőr sértetlen maradt. Az A12-es utat körülbelül fél órára lezárták, majd a második sávot újra megnyitották a forgalom előtt.