1 órája
Halálos baleset Ausztriában: vétlen fiatal hunyt el az ütközésben
Csütörtök este egy 22 éves autós nekihajtott egy teherautónak az Inntal Autobahn (A12) autópályán Langkampfenben (Kufstein járás), majd egy másik teherautóval ütközött.
A halálos baleset nem sokkal este 10 óra után történt Langkampfen községben, az Inntal autópályán, Németország felé - számolt be róla az ORF.
Halálos baleset az osztrák autópályán
Ebben az időben egy 43 éves indiai férfi megpróbált felhajtani az autópályára félpótkocsis teherautójával az autópálya parkolójából. Egy 31 éves fehéroroszországi teherautó-sofőr szorosan mögötte haladt, és megpróbálta megelőzni kollégáját. Ugyanekkor egy 22 éves olasz férfi a második sávban vezetett, és ismeretlen okból összeütközött a fehérorosz sofőr nyerges vontatójával, majd az indiai sofőr nyerges vontatójával. Az autó végül az első sávban állt meg.
Utasa is volt az elhunyt sofőrnek
Az önkéntes tűzoltók mentőollóval szabadították ki az autó sofőrjét. A sofőrt a mentés előtt és alatt a sürgősségi orvosok és a mentők ápolták. Az azonnali újraélesztési erőfeszítések ellenére a 22 éves olasz férfi a Kufsteini Járási Kórházban meghalt.
Utasa, egy 21 éves olasz férfi, ki tudott szabadulni a járműből, majd a Schwazi Járási Kórházba szállították. A két teherautó-sofőr sértetlen maradt. Az A12-es utat körülbelül fél órára lezárták, majd a második sávot újra megnyitották a forgalom előtt.