Halálos baleset Burgenlandban - A rendőrség nyomoz

A halálos baleset szerda este 8 óra körül történt, amikor a férfi megpróbálta felrakni a minikotrót egy teherautóra. A Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság szerint a férfit valószínűleg a kotrógép kanala nyomta össze. A baleset idején más személy nem volt jelen. A rendőrség nyomozást indított a körülmények tisztázása érdekében, és boncolást is rendeltek el - közölte az ORF.

