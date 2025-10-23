október 24., péntek

Tragédia

Halálos baleset Burgenlandban - A rendőrség nyomoz

Egy 44 éves férfi halálos sérüléseket szenvedett egy minikotró rakodása közben Kőpatakon (Steinbachban). A baleset szerda este történt, és halálos baleset miatt boncolást rendeltek el.

Vaol.hu

A halálos baleset szerda este 8 óra körül történt, amikor a férfi megpróbálta felrakni a minikotrót egy teherautóra. A Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság szerint a férfit valószínűleg a kotrógép kanala nyomta össze. A baleset idején más személy nem volt jelen. A rendőrség nyomozást indított a körülmények tisztázása érdekében, és boncolást is rendeltek el - közölte az ORF. 

