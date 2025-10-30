október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

32 perce

Halálos baleset Kenyerinél: autóval ütközött egy motoros

Címkék#baleset#Győr-Moson-Sopron vármegye#Rábakecöl#Kenyeri#személyautó

Tragédia a vármegyehatáron. Halálos baleset történt Kenyeri és Rábakecöl között.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban írtunk, a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy személyautó és egy motoros ütközött össze Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon, épp a Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyék határán. A halálos baleset csütörtökön délután, Kenyerinél, a 8611-es út 24-es kilométerénél történt.

Halálos baleset Kenyerinél
Halálos baleset Kenyerinél
Forrás: Wolf Ferenc

Halálos baleset Kenyerinél

A helyszínre a kenyeri és a pápoci önkéntesen, valamint a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesethez mentő is érkezett. Helyszíni információnk szerint a balesetben egy ember életét vesztette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu