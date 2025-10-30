Halálos baleset Kenyerinél: autóval ütközött egy motoros

Ahogy arról korábban írtunk, a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy személyautó és egy motoros ütközött össze Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon, épp a Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyék határán. A halálos baleset csütörtökön délután, Kenyerinél, a 8611-es út 24-es kilométerénél történt.

Halálos baleset Kenyerinél

Forrás: Wolf Ferenc

A helyszínre a kenyeri és a pápoci önkéntesen, valamint a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesethez mentő is érkezett. Helyszíni információnk szerint a balesetben egy ember életét vesztette.