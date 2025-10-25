Halálos baleset történt az osztrák autópályán: magyarok veszthették életüket - fotó

Halálos baleset történt szombatra virradó éjjel a stájerországi A9-es autópályán: egy ittas sofőr összeütközött egy magyar autóval, amely kigyulladt. Két ember a helyszínen életét vesztette, a baleset okozója könnyebben megsérült - írja cikkében a magyarok.orf.at.

Halálos baleset történt az osztrák autópályán: magyarok lehetnek az áldozatok

Forrás: orf.at

Halálos baleset történt Ausztriában

Mint írják, szombatra virradó éjjel súlyos baleset történt a stájerországi Pyhrnautobahn-on (A9). „Egy 38 éves, Leibnitz járásból származó férfi ittas állapotban vezetett, majd előzés közben összeütközött egy magyar rendszámú autóval“, mondta a helyi rendőrség szóvivője, Markus Lamb az ORF-nek adott beszámolójában. A magyar rendszámú személyautó kigyulladt, és a benne utazó két ember a helyszínen életét vesztette. Az áldozatok személyazonosságát még nem sikerült megállapítani, a vizsgálat folyamatban van.

A balesetet okozó férfi könnyebb sérülésekkel megúszta, és a dél-stájerországi kórházba szállították. A szonda jelentős alkoholmennyiséget mutatott ki a szervezetében. Az A9-es autópályát az éjszaka folyamán Spielfeld irányába lezárták. A tűzoltók, a Vöröskereszt és a rendőrség nagy erőkkel dolgoztak a helyszínen.

Nem ez volt az egyetlen magyar áldozattal járó tragédia Ausztriában az elmúlt napokban

Pénteken arról számoltunk be, hogy szintén az ausztriai Stájerországban meghalt egy tizenkilenc éves magyar, miután egy autóban utazva rosszul lett, de az állapotának súlyossága miatt riasztott mentőhelikopter negyven percig nem tudott landolni a túl nagy köd miatt, ami már túl késő volt fiúnak.