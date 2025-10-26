Szörnyű tragédia a Dunántúlon: fejjel lefelé, a vízbe borulva találtak rá a fiatal sofőrre

Halálos baleset történt a hétvégén, vasárnap hajnalban. Egy fiatal sofőr borult autójával a Sió csatornába Sárszentlőrinc környékén, a férfi nem élte túl a balesetet.

A teol.hu információi szerint a sofőr letért az útról és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borulva állt meg, félig a vízbe süllyedve. A rendőrség tájékoztatása szerint az autót vezető 35 éves férfi a helyszínen elhunyt.

Hasonló baleset történt két éve Vasban

2023 telén hasonló baleset történt Vas vármegyében is, ám az az eset szerencsésen végződött. Mint akkor írtuk, Celldömölk és Kemenesszentmárton között egy személygépkocsi az úttestről letért, az út menti árokba csapódott, ahol fejre állva állt meg. A 2,5 méter mélységű árok körülbelül 1,5-2 méter mélyen volt tele jeges vízzel, hóval. A gépkocsiba szorult hölgy nehezen tudta már fejét a víz felett tartani, a tűzoltók gyorsan cselekedtek és ki tudták emelni a balesetet szenvedett nőt az autóból.