október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

55 perce

Szörnyű tragédia a Dunántúlon: fejjel lefelé, a vízbe borulva találtak rá a fiatal sofőrre

Címkék#baleset#Sió#csatorna

Halálos baleset történt a hétvégén.

Vaol.hu

Halálos baleset történt a hétvégén, vasárnap hajnalban. Egy fiatal sofőr borult autójával a Sió csatornába Sárszentlőrinc környékén, a férfi nem élte túl a balesetet.

Halálos baleset történt a hétvégén
Halálos baleset történt a hétvégén
Forrás: MW/archív

Halálos baleset történt a hétvégén

A teol.hu információi szerint a sofőr letért az útról és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borulva állt meg, félig a vízbe süllyedve. A rendőrség tájékoztatása szerint az autót vezető 35 éves férfi a helyszínen elhunyt.

További részletek a teol.hu cikkében.

Hasonló baleset történt két éve Vasban

2023 telén hasonló baleset történt Vas vármegyében is, ám az az eset szerencsésen végződött. Mint akkor írtuk, Celldömölk és Kemenesszentmárton között egy személygépkocsi az úttestről letért, az út menti árokba csapódott, ahol fejre állva állt meg. A 2,5 méter mélységű árok körülbelül 1,5-2 méter mélyen volt tele jeges vízzel, hóval. A gépkocsiba szorult hölgy nehezen tudta már fejét a víz felett tartani, a tűzoltók gyorsan cselekedtek és ki tudták emelni a balesetet szenvedett nőt az autóból.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu