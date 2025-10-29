Tragédiák a dunántúli utakon: három napon belül három halálos baleset történt

Hétfőre virradóra történt halálos baleset Somogyváron - számolt be róla a sonline.hu. Társportálunk szerint árokba hajtott, majd az úttestre csapódva fejtetőn állt meg egy személyautó hétfő hajnalban a Kossuth Lajos utcában. A járműben csak a sofőr utazott, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen elhunyt. A balesetről egy térfigyelő kamera készített felvételt, amelyet a somogyi rendőrség most közölt. Mint kiderült, a sofőr nem volt bekötve a baleset idején.

Fotó: Nagyatád HTP / Forrás: sonline.hu

Halálos baleset Somogyváron és Lábodnál

Tragédia történt Lábod külterületén is egy nappal később, kedden hajnalban. Az információk szerint a sofőr letért autójával az úttestről, majd egy fának csapódott és egy árokban állt meg. A sofőrt a nagyatádi tűzoltók szabadították ki a roncsok közül, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Vasárnap hajnalban is tragédia történt

Vasárnap is tragédia történt a Dunántúlon, egy fiatal sofőr borult autójával a Sió csatornába Sárszentlőrinc környékén, a férfi nem élte túl a balesetet.