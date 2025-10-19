október 19., vasárnap

Baleset

Halálos munkabaleset: rakodógép temetett maga alá egy 30 éves férfit

Halálos munkabaleset történt szombaton este Steinakirchen am Forst településén. Az ORF arról ír, egy 30 éves férfi vesztette életét, miután felborult egy munkagéppel, ami maga alá temette.

Halálos munkabaleset történt.
Forrás: Shutterstock

Halálos munkabaleset történt

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi épp egy teherautóra rakodott egy rámpán, amikor a baleset történt. A jármű valószínűleg megcsúszott, felborult és a férfire zuhant. A férfit háromnegyed hat környékén találták meg a gép alatt, a mentőegységek azonnal megkezdték az ellátását, de már csak a halál beáltát tudták megállapítani - közölte a rendőrség.

