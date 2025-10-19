Baleset
1 órája
Halálos munkabaleset: rakodógép temetett maga alá egy 30 éves férfit
Halálos munkabaleset történt szombaton este Steinakirchen am Forst településén. Az ORF arról ír, egy 30 éves férfi vesztette életét, miután felborult egy munkagéppel, ami maga alá temette.
Halálos munkabaleset történt
A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi épp egy teherautóra rakodott egy rámpán, amikor a baleset történt. A jármű valószínűleg megcsúszott, felborult és a férfire zuhant. A férfit háromnegyed hat környékén találták meg a gép alatt, a mentőegységek azonnal megkezdték az ellátását, de már csak a halál beáltát tudták megállapítani - közölte a rendőrség.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre