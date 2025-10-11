Baleset
31 perce
Hármas karambol a 8-as főúton
A tűzoltók áramtalanították az egyik járművet.
Összeütközött három személygépkocsi a Székesfehérváron, a 8-as főúton, a Holland fasor közelében. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
