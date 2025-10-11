október 11., szombat

Baleset

53 perce

Hármas karambol a 8-as főúton

Címkék#8-as főút#baleset#karambol

A tűzoltók áramtalanították az egyik járművet.

Hármas karambol a 8-as főúton

Összeütközött három személygépkocsi a Székesfehérváron, a 8-as főúton, a Holland fasor közelében. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

 

 

