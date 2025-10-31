Lángba borult egy ház Szombathelyen, egy ember kórházba került - fotókkal

Pénteken reggel tűz ütött ki Szombathelyen, a Domonkos utca egyik családi házában. A helyszínre a szombathelyi tűzoltók nagy erőkkel érkeztek ki és gyorsan eloltották a lángokat. A teljes ingatlan füsttel telítődött. A házból egy embert a tűzoltók hoztak ki, akit kórházba kellett szállítani, az ő állapotáról egyelőre nincs információnk. A szűk Domonkos utcát az oltási munkálatok idejére teljesen le kellett zárni, a tűz keletkezésének okát vizsgálják.