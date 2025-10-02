Tragédia Szombathelyen: holttestet találtak a reptérre vezető úton, körözést adott ki a rendőrség

Ismeretlen holttestet találtak 2025. szeptember 30-án a délutáni órákban Szombathelyen. A holttestet a szombathelyi országos büntetés-végrehajtási intézet mögötti reptérre vezető úton, a bokros-fás területen, az úttól nagyjából 25 méterre találták meg.

Holttestet találtak Szombathelyen

Forrás: MW/archív

A rendőrség által közölt információk szerint a megtalált csontok alapján egyértelműen élőben keletkezett sérülés nem látható, halál okát és idejét nem lehetséges megállapítani a maradványok alapján. A halál ideje szemle előtti idő kb. 1-2 évvel ezelőtt történhetett. A holttest mellett egy pár piros kesztyű és egy pár kék színű gumipapucs került elő "biaggini" címke felirattal. Emellett egy M-es méretű világos drapp színű kötött anyagú ruhafoszlány. A rendőrség szerint a megtalált lábszárcsontot szegecselték, benne platina lemez van.

Aki a holttesttel kapcsolatban bármilyen információval segíteni tudja a rendőrök munkáját, az alábbi elérhetőségeken tudja jelezni:

Cím: 9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/B

Tel: 36(94)521-169