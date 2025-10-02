október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

11 perce

Tragédia Szombathelyen: holttestet találtak a reptérre vezető úton, körözést adott ki a rendőrség

Címkék#rendőrség#szombathely#szombathelyen holttest

Ismeretlen holttestre bukkantak

Vaol.hu
Tragédia Szombathelyen: holttestet találtak a reptérre vezető úton, körözést adott ki a rendőrség

Illusztráció!

Forrás: MW/archív

Fotó: Penovác Károly

Ismeretlen holttestet találtak 2025. szeptember 30-án a délutáni órákban Szombathelyen. A holttestet a szombathelyi országos büntetés-végrehajtási intézet mögötti reptérre vezető úton, a bokros-fás területen, az úttól nagyjából 25 méterre találták meg. 

holttest
Holttestet találtak Szombathelyen
Forrás: MW/archív

Holttestet találtak Szombathelyen

A rendőrség által közölt információk szerint a megtalált csontok alapján egyértelműen élőben keletkezett sérülés nem látható, halál okát és idejét nem lehetséges megállapítani a maradványok alapján. A halál ideje szemle előtti idő kb. 1-2 évvel ezelőtt történhetett. A holttest mellett egy pár piros kesztyű és egy pár kék színű gumipapucs került elő "biaggini" címke felirattal. Emellett egy M-es méretű világos drapp színű kötött anyagú ruhafoszlány. A rendőrség szerint a megtalált lábszárcsontot szegecselték, benne platina lemez van.

Aki a holttesttel kapcsolatban bármilyen információval segíteni tudja a rendőrök munkáját, az alábbi elérhetőségeken tudja jelezni:

Cím:  9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/B

Tel: 36(94)521-169

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu