A nagykövetség is segít

Horrorbaleset az autópályán! Még nem tudni, ki a két magyar áldozat

További vizsgálatokra van szükség a két elhunyt személyazonosságának megállapításával kapcsolatban. Az osztrák rendőrség a magyar nagykövetséggel is kapcsolatban áll a horrorbalesettel kapcsolatban.

Halálos baleset történt szombatra virradó éjjel a stájerországi A9-es autópályán: egy ittas sofőr összeütközött egy magyar autóval, amely kigyulladt. Két ember a helyszínen életét vesztette, a baleset okozója könnyebben megsérült - írtuk meg a vaol.hu-n. A horrorbaleset részleteiről újabb információkat tudott meg portálunk. 

horrorbaleset
Horrorbaleset: újabb információk
Forrás: ORF

- További vizsgálatokra van szükség a két elhunyt személyazonosságának megállapításával kapcsolatban. Az osztrák rendőrség a magyar nagykövetséggel is kapcsolatban áll - közölte a vaol.hu megkeresésére Markus Lamb, Stájerország tartományi rendőrség szóvivője. -  A grazi ügyészség már elrendelte a két holttest boncolását. Ennek során megállapítják a halál okát és az elhunytak személyazonosságát. Szakértőt is kirendeltek a baleset körülményeinek kivizsgálására.

Horrorbaleset: a további részletek

A személyekről további részleteket jelenleg, illetve addig nem adhatunk ki, amíg a törvényszéki patológus véglegesen meg nem állapítja személyazonosságukat.

Megtudtuk, a baleset oka és a halálos közlekedési balesettel ok-okozati összefüggésben álló körülmények a folyamatban lévő nyomozás tárgyát képezik. A Grazi Ügyészség ezen eljárás lezárása után dönt a lehetséges vádakról.

