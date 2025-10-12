Kijáró
Hős kutya mentett meg egy családi házat Burgenlandban - fotók
Burgenlandban valószínűleg egy kutya előzött meg nagyobb bajt: Tauka /Tóka településen, a jennersdorfi járásban egy eb hívta fel gazdája figyelmét a hálószobában keletkezett tűzre, miközben a férfi éppen kint fát vágott.
Forrás: orf.at
A háztulajdonos riasztotta a tűzoltókat, és sikerült megfékeznie a lángokat, mielőtt megérkeztek volna. A kár jelentős, de szerencsére senki sem sérült meg. A tűz pontos okát még vizsgálják a hatóságok - írja cikkében a magyarok.orf.at.
