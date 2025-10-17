1 órája
Hosszú hétvége: így tart nyitva a népszerű magyar üzletlánc
A PENNY Magyarország üzletei október 23-án, a nemzeti ünnepen, valamint november 1-jén, Mindenszentek napján zárva tartanak, az ünnepnapokat megelőzően és azokat követően pedig a megszokott rendben várják a vásárlókat. A vállalat számára kiemelten fontos, hogy a pihenő napok környékén is kényelmes, gyors és pénztárcabarát bevásárlási lehetőséget biztosítson vásárlóinak országszerte 241 üzletében.
Hosszú hétvége - Az őszi időszakban is sokan terveznek előre, hiszen a hosszú hétvégék és az ünnepek alkalmat adnak a családi és baráti találkozásokra. A PENNY célja, hogy kiszámítható nyitvatartással, friss, hazai árukészlettel és pénztárcabarát ajánlatokkal segítse a bevásárlást.
Hosszú hétvége: a részletek
A nemzeti ünnep napján, október 23-án (csütörtökön), valamint november 1-jén (szombaton), Mindenszentek napján a PENNY üzletei zárva tartanak. Az ünnepnapokat megelőző és követő napokban azonban minden egység a megszokott nyitvatartási időben várja a vásárlókat - közölte a vállalat.