Hullarészegen vezetett a felelőtlen vasi nő

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vádirat szerint 2025 júliusában, lakott területen súlyos fokban ittasan vezetett személygépkocsit.

A vádlott vezetői engedélyét a járőr a helyszínen elvette, és a vezetési jogosultságát felfüggesztették.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni.