Időben jött a segítség: Az erkélyen jutottak be a szombathelyi tűzoltók egy tízemeletes lakásába - fotók

Szombaton kora este a szombathelyi Váci Mihály utca egyik tízemeleteséből jött segélyhívás. A szombathelyi tűzoltók emelőkosaras jármű segítségével jutottak be az egyik lakásba, ahol rosszul lett egy ember. A segítség szerencsére időben érkezett, a mentők kórházba szállították a rosszul lett embert.