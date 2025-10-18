október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

36 perce

Nem zavarta, hogy elvették a jogsiját ittas vezetésért, ismét részegen ült a volán mögé a vasi sofőr

Címkék#vádlott#Vas Vármegyei Főügyészség#tehergépkocsi

Vaol.hu

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség 2 rendbeli ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júliusában, Szombathelyen enyhe fokban ittasan vezetett tehergépkocsit, amikor őt a rendőrök ellenőrzés alá vonták és ittassága miatt a vezetői engedélyét elvették. 3 hét elteltével – ekkor már jogosítvány nélkül – a vádlott ismét ittasan vezetett gépjárművet.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu