Nem zavarta, hogy elvették a jogsiját ittas vezetésért, ismét részegen ült a volán mögé a vasi sofőr

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség 2 rendbeli ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júliusában, Szombathelyen enyhe fokban ittasan vezetett tehergépkocsit, amikor őt a rendőrök ellenőrzés alá vonták és ittassága miatt a vezetői engedélyét elvették. 3 hét elteltével – ekkor már jogosítvány nélkül – a vádlott ismét ittasan vezetett gépjárművet.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.