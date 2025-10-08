október 8., szerda

Koppány névnap

Baleset

2 órája

Kamion borult az árokba a 8-as főúton

Címkék#baleset#kamion#Jánosháza

Vaol.hu
Kamion borult az árokba a 8-as főúton

Forrás: Facebook/Sárvár és környéke Traffipax Info

Fotó: Szántó Gergő

Árokba borult egy kamion a 8-as főúton, Jánosháza térségében, a 114-es és 115-ös kilométerszelvény között. A sárvári hivatásos és a jánosházai önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották. A rajok áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - számolt be róla a Katasztrófavédelem.

 

