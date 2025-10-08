Kamion borult az árokba a 8-as főúton

Árokba borult egy kamion a 8-as főúton, Jánosháza térségében, a 114-es és 115-ös kilométerszelvény között. A sárvári hivatásos és a jánosházai önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották. A rajok áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - számolt be róla a Katasztrófavédelem.