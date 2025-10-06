Baleset
33 perce
Kamionnal karambolozott egy személyautó a 86-os főúton
Egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.
Egy kamion és egy személyautó ütközött össze Resznek térségében, a 86-os főút és a 7416-os út kereszteződésében. Az ütközés következtében az autó az árokba csapódott. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül a személyautót a lenti hivatásos tűzoltók áramtalanították. A társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a 86-os főút érintett szakaszán - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Nem sokkal korábban tömegbaleset történt a Dunántúlon:
