Baleset

33 perce

Kamionnal karambolozott egy személyautó a 86-os főúton

Egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze Resznek térségében, a 86-os főút és a 7416-os út kereszteződésében. Az ütközés következtében az autó az árokba csapódott. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül a személyautót a lenti hivatásos tűzoltók áramtalanították. A társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a 86-os főút érintett szakaszán - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Nem sokkal korábban tömegbaleset történt a Dunántúlon:

 

 

