Baleset

1 órája

Kamionbaleset a 86-oson, árokba csapódott egy autó

Címkék#kamionbaleset#teharautó#Zala

Vaol.hu
Kamionbaleset a 86-oson, árokba csapódott egy autó

Forrás: Katasztrófavédelem

Hétfőn este ütközött kamionnal egy személyautó a 86-os főút Zala vármegyei szakaszán, Resznek térségében. Az ütközés hatására a személyautó az árokba sodródott, a teharautó működésképes maradt, a tűzoltók egy forgalomtól elzárt területre terelték - számolt be róla a zaol.hu.

