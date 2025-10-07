Baleset
1 órája
Kamionbaleset a 86-oson, árokba csapódott egy autó
Forrás: Katasztrófavédelem
Hétfőn este ütközött kamionnal egy személyautó a 86-os főút Zala vármegyei szakaszán, Resznek térségében. Az ütközés hatására a személyautó az árokba sodródott, a teharautó működésképes maradt, a tűzoltók egy forgalomtól elzárt területre terelték - számolt be róla a zaol.hu.
