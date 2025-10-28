Két autó karambolozott a 8-as főúton

A 8-as úti baleset helyszínére a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket és biztosították a helyszínt - adja hírül a katasztrófavédelem. A két autóban összesen öt ember utazott, hozzájuk mentőt riasztottak - számolt be róla a veol.hu.

Mentő érkezett a helyszínre.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Torlódás a baleset után

A baleset miatt a főút forgalma fél pályán, váltakozó irányban halad, így a térségben torlódásra kell számítani. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.