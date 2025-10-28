Mentők siettek a helyszínre
1 órája
Két autó karambolozott a 8-as főúton
Közlekedési baleset történt hétfőn a 8-as főút Veszprémet elkerülő szakaszán, az 54-es és 55-ös kilométer között, ahol két személyautó összeütközött.
A 8-as úti baleset helyszínére a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket és biztosították a helyszínt - adja hírül a katasztrófavédelem. A két autóban összesen öt ember utazott, hozzájuk mentőt riasztottak - számolt be róla a veol.hu.
Torlódás a baleset után
A baleset miatt a főút forgalma fél pályán, váltakozó irányban halad, így a térségben torlódásra kell számítani. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre