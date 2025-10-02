Kaszás Nikolett: a család nem hiszi, hogy öngyilkos lett a lány

Az elmúlt vasárnap derült ki a lesújtó hír. Három hét után megtalálták Kaszás Nikolett holttestét. A 27 éves túrázó szeptember elején tűnt el a Pilisben. A Bors közben újabb, fontos információkhoz jutott.

Megszólalt Kaszás Nikolett barátnője: ezért nem hiszi el a család, hogy öngyilkos lett a lány

Forrás: VN-archív

Itt valami nem kerek!

- kezdte a Borsnak Kaszás Nikolett egyik közeli barátnője.

A barátnő szerint, a család nem hiszi el, hogy Niki öngyilkos lett.

Mindenki értetlenül áll a halála előtt – folytatta. - Épp csak pár nap telt el a születésnapja után, amikor elment túrázni. Ráadásul azt teljesítette is. Azt gondoljuk, hogy ha öngyilkos akar lenni valaki, akkor először nem túrázgatni megy… Itt valami nincs rendben. Egyelőre a család próbálja feldolgozni az elvesztését. Nem tudják elhinni, hogy Niki öngyilkos lett volna.

Számos kérdés adódott

Korábban írtunk arról, hogy a 27 éves lány eltűnése nagyon különös volt és rengeteg kérdést vetett fel már az első napokban. Mindenki lehetetlennek gondolta, hogy eltévedt, hiszen nagyon tapasztalt túrázó volt. Olyannyira tapasztalt, hogy nem először, bátran nekivágott egyedül is az útnak. A családja és a barátai is azt állítják, nem fordulhatott elő, hogy a Pilisben eltévedt, hiszen jól ismerte ezt a terepet. Van egy állítólagos túrázó, aki találkozott és beszélt vele a túra elején, ahogy arról a veol.hu írt, de ez vagy igaz, vagy nem. Ráadásul, amit neki válaszolt arra a kérdésre, hogy hogyhogy egyedül kirándul, azt többféleképpen is lehet értelmezni:

– Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember

– válaszolta és továbbindult.