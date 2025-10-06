Tűzeset
Kazán robbant fel a bögöti családi ház pincéjében
Szombaton este használat közben robbant fel egy vegyestüzelésű kazán egy bögöti családi háznál, a Deák Ferenc utcában. A helyszínre a sárvári hivatásos tűzoltók érkeztek ki, a helyszínen tűz már nem volt. Az egység a kazán égésterében parázslást tapasztalt, azt eltávolították, a pincében lévő kazánt hőkamerával átvizsgálták.
