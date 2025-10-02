október 2., csütörtök

Felforrt a víz a kazánban, egyházasrádóci házhoz vonultak a tűzoltók

Címkék#Katasztrófavédelem#kazánban#víz

Felforrt a víz a kazánban, egyházasrádóci házhoz vonultak a tűzoltók

Forrás: MW/archív

Begyújtást követően felforrt a víz tegnap délután egy vegyes tüzelésű kazánban Egyházasrádócon, a Kossuth Lajos utcában. A körmendi hivatásos tűzoltók eltávolították az éghető anyagot a kazánból, majd annak nyílásait lezárták. A tűzoltók felhívták a lakó figyelmét, hogy a fűtőeszköz használata előtt nézesse azt át egy szakemberrel. Az eset során nem sérült meg senki - tájékoztatott a  Katasztrófavédelem.

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
