Felforrt a víz a kazánban, egyházasrádóci házhoz vonultak a tűzoltók

Begyújtást követően felforrt a víz tegnap délután egy vegyes tüzelésű kazánban Egyházasrádócon, a Kossuth Lajos utcában. A körmendi hivatásos tűzoltók eltávolították az éghető anyagot a kazánból, majd annak nyílásait lezárták. A tűzoltók felhívták a lakó figyelmét, hogy a fűtőeszköz használata előtt nézesse azt át egy szakemberrel. Az eset során nem sérült meg senki - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.