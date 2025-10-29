október 29., szerda

Gyász

Kiderült, ismert sportoló hunyt el a kenyai repülőgép-balesetben

Az ismert sportolót most az egész ország gyászolja. Nyugodjon békében.

Ahogy korábban beszámoltunk a kenyai repülőgép-balesetről, külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közleménye szerint nyolc magyar halt meg a légikatasztrófában.

Elhunyt Süllős Gyula a kenyai repülőgép-balesetben

A borsonline.hu friss információ szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Az első sajtóinformációkkal ellentétben a Bors megtudta, a sportvezetőnek nem maradtak itthon gyermekei. Süllős egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Sőt, további családtagok is életüket vesztették a tragédiában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki kedden a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben meghalt magyarok hozzátartozóinak, és közölte, hogy minden segítséget megadnak nekik ebben a nehéz helyzetben.

Sajnos két kiskorú is van az áldozatok között

– nyilatkozta a kenyai repülőgép-balesettel kapcsolatban Szijjártó Péter.

A Vasas SC hivatalos oldalán azt nyilatkozta az esetről, hogy 

Kedden érkezett a tragikus hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt egy balesetben életét vesztette. Emlékét, emléküket megőrzi a Vasas család. Nyugodjanak békében!

 

 

