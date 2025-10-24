4 órája
Keresési akció indul az eltűnt vasi férfi után
Nem tudni hol lehet a férfi, akit már napok óta keresnek. Ezért nagyszabású keresőakció indul utána, amihez bárki csatlakozhat.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, hétfő óta keresik az eltűnt vasi férfit, Lukóczki Lászlót, akinek nem csak a rendőrök, de önkéntesek és a családja is a keresésére indul.
Keresés indul Lukóczki László után
A 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, érzelmileg instabil állapotban lehet. A rendőrség elrendelte a körözését , kórházban nincs, de eddig semmilyen információ nem érkezett a hollétéről. A körözést elrendelő szerv a Vasvári Rendőrkapitányság.
A testvértől később megtudtuk, László hétfőn este balesetet okozott, a rendőrök elvették a jogosítványát. A rendőrök láthatták utoljára, mert azóta nem tudunk róla. A telefonja, akkor este még működött, de most már ki van kapcsolva. László Szombathelyen dolgozik, de a szülei Geresekaráton élnek.
Az ügy nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, sokan megosztották, hogy keresik és még többen aggódtak érte. Ennek apropóján szerveztek egy eseményt, hogy közösen összefogva az eltűnt családapa nyomára bukkanhassanak. A Facebookon
Lukóczki László keresése - közös összefogás Szombathelyen és környékén
névvel hirdették meg az akciót.
Az eseményt a hétvégén, október 25–26-án rendezik meg. Közös összefogással több helyszínen, több csoportban és több hullámban indulnak keresni, hogy minél nagyobb területet átvizsgálhassanak. Mindenki, aki szeretne segíteni, csatlakozhat – akár néhány órára is most megteheti.A keresések különböző helyszínekről indulnak, így mindenki kiválaszthatja a lakóhelyéhez legközelebbi pontot.