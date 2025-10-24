Keresési akció indul az eltűnt vasi férfi után

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, hétfő óta keresik az eltűnt vasi férfit, Lukóczki Lászlót, akinek nem csak a rendőrök, de önkéntesek és a családja is a keresésére indul.

Keresés indul Szombathelyen.

Keresés indul Lukóczki László után

A 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, érzelmileg instabil állapotban lehet. A rendőrség elrendelte a körözését , kórházban nincs, de eddig semmilyen információ nem érkezett a hollétéről. A körözést elrendelő szerv a Vasvári Rendőrkapitányság.

A testvértől később megtudtuk, László hétfőn este balesetet okozott, a rendőrök elvették a jogosítványát. A rendőrök láthatták utoljára, mert azóta nem tudunk róla. A telefonja, akkor este még működött, de most már ki van kapcsolva. László Szombathelyen dolgozik, de a szülei Geresekaráton élnek.

Az ügy nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, sokan megosztották, hogy keresik és még többen aggódtak érte. Ennek apropóján szerveztek egy eseményt, hogy közösen összefogva az eltűnt családapa nyomára bukkanhassanak. A Facebookon

Lukóczki László keresése - közös összefogás Szombathelyen és környékén

névvel hirdették meg az akciót.