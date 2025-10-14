Két autó karambolozott a 8-as főúton

Két személyautó karambolozott a 8-as főúton, Veszprém közelében, a 46-os és 47-es kilométerszelvény között. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi átszakította a szalagkorlátot. A veszprémi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.