Két autó karambolozott a 8-as főúton

Címkék#katasztrófavédelem#Veszprém#személyautó

Veszprémnél egy sávon halad a forgalom.

Vaol.hu

Két személyautó karambolozott a 8-as főúton, Veszprém közelében, a 46-os és 47-es kilométerszelvény között. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi átszakította a szalagkorlátot. A veszprémi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

