Baleset

1 órája

Két autó ütközött a megyehatárnál, öten utaztak az autókban

Címkék#forgalom#baleset#ütközés

A Rákóczi utca és a 8611-es út kereszteződésében dolgoznak a tűzoltók.

Vaol.hu

Egymásnak ütközött két személygépkocsi Beled térségében, a 8611-es út és a Rákóczi utca kereszteződésében. A répcelaki önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - számolt be az esetről a Katasztrófavédelem.

 

