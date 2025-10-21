Megrongálták a kétnyelvű helységnévtáblákat Ausztriában

október 21., kedd

Karintiában a hétvégén összesen nyolc kétnyelvű helységnévtáblát rongáltak meg: a táblákon szereplő szlovén feliratokat ismeretlenek lefestették. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és a politikai pártok is elítélték a történteket.

Vaol.hu

A rendőrség hétfőn megerősítette az ORF Kärnten értesülését, miszerint a vasárnap ismertté vált öt rongáláson kívül további három táblát is megrongáltak – ezeket azonban csak később fedezték fel. Az érintett területek a Bad Eisenkappel/Železna Kapla és Bleiburg/Pliberk települések környékén találhatók, ahol a nagy távolságok miatt nem minden esetet vettek azonnal észre. A rongálásokra járőröző rendőrök figyeltek fel - írja cikkében a magyarok.orf.at

Egyike a több megrongált kétnyelvű helységnévtábláknak
Egyike a több megrongált kétnyelvű helységnévtábláknak
Forrás: magyarok.orf.at

Kétnyelvű helységnévtáblákat satíroztak át Ausztriában

A FPÖ Karintia hétfőn kiadott közleményében határozottan elítélte a történteket. A párt völkermarkti szervezete 1.000 eurós nyomravezetői díjat tűzött ki azokra az információkra, amelyek a tettes(ek) kézre kerítéséhez vezetnek.

„Ez a vandalizmus egy újabb tudatos provokáció, amely a békés együttélés megzavarását célozza" – fogalmazott Kajetan Glantschnig, az FPÖ völkermarkti körzeti elnöke.

A SPÖ szintén aggodalmát fejezte ki a rongálások miatt. Pia Maria Wieninger, a párt népcsoportokért felelős szóvivője közleményében hangsúlyozta: „A kétnyelvű helységnévtáblák többek egyszerű útjelző tábláknál – a népcsoportok identitásának és elismerésének látható jelei. Azt mutatják, hogy a karintiai szlovének Ausztria és Karintia egyenrangú polgárai, akiknek helye van ebben a társadalomban."

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit és tanúk jelentkezését várják. A történtek ismét rávilágítanak arra, hogy a kétnyelvűség kérdése nemcsak kulturális, hanem társadalmi érzékenységet is igényel.

 

 

