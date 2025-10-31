Kigyulladt egy családi ház Szombathelyen

Tűz ütött ki egy szombathelyi, Domonkos utcai családi házban, az egyik szobában berendezési tárgyak égtek. A város hivatásos tűzoltóságának több egységét, valamint a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották az esethez. A rajok légzésvédelem mellett átvizsgálták az épületet, egy embert mentettek ki a házból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A tűzoltók egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet - tájékoztatott hivatalos oldalán a Katasztrófavédelem.