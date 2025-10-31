Baleset
1 órája
Kigyulladt egy családi ház Szombathelyen
Egy Domonkos utcai lakóépületben keletkezett tűz.
Tűz ütött ki egy szombathelyi, Domonkos utcai családi házban, az egyik szobában berendezési tárgyak égtek. A város hivatásos tűzoltóságának több egységét, valamint a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották az esethez. A rajok légzésvédelem mellett átvizsgálták az épületet, egy embert mentettek ki a házból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A tűzoltók egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet - tájékoztatott hivatalos oldalán a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre