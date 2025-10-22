Teljesen megsemmisült a tűzben egy üzem Körmenden - helyszíni fotók

Ahogy korábban beszámoltunk róla, szerdán lángok csaptak fel egy üzemben Körmenden. A tojáskeltető üzem a Hegyaljai úton van, a körülbelül 300 négyzetméteres üzem teljes terjedelmében égett. Balogh Eszter, a Katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy a lángokat a körmendi, szombathelyi és szentgotthárdi tűzoltók több vízsugár segítségével oltották el. A helyszínre riasztották a zalaegerszegi tűzoltókat is, de végül őket visszafordították. Az üzemben információink szerint nem voltak állatok és emberek sem, így sérülés nem történt, viszont az üzemi épület teljes egészét érintette a tűz. A szomszédos épületből egy munkagépet is ki kellett menekíteni, szerencsére sem erre a gépre, sem pedig erre az épületre nem terjedtek át a lángok. A helyszínen jelenleg a tűzoltók az utómunkálatokat végzik, ez még hosszabb ideig el fog tartani.