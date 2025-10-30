Szörnyűség miatt keresik a szombathelyi férfit, már a rács mögött kellene lennie

A rendőrség hivatalos oldalán folyamatosan frissítik a körözési toplistát. Az adatbázisban jelenleg több mint 50 bűnöző fényképe és adatai szerepelnek. A körözési toplistára azok kerülnek fel, akikkel szemben elfogatóparancs van érvényben.

A körözési toplista két vasi szereplője: Vajda Martin és Bokor László János

Forrás: police.hu

Két vasi bűnöző is szerepel a rendőrségi toplistán. Egyikük a 31 éves, celldömölki születésű Vajda Martin, aki nem kezdte meg szabadságvesztésének a letöltését. Egyébként sorozatos lopások és rablások miatt került fel az egyenruhások radarjára. A rendőrség felhívása szerint különösen veszélyes.

Másikuk a 69 éves Bokor László János, aki szombathelyi, és gyermekprostitúció kihasználása miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözik a rendőrök.