Szörnyűség miatt keresik a szombathelyi férfit, már a rács mögött kellene lennie

Két Vas vármegyei bűnöző is felkerült a rendőrség körözési toplistájára. Egy fiatal és egy idősebb férfi. Előbbi ráadásul különösen veszélyes.

A rendőrség hivatalos oldalán folyamatosan frissítik a körözési toplistát. Az adatbázisban jelenleg több mint 50 bűnöző fényképe és adatai szerepelnek. A körözési toplistára azok kerülnek fel, akikkel szemben elfogatóparancs van érvényben.  

A körözési toplista két vasi szereplője: Vajda Martin és Bokor László János
A körözési toplista két vasi szereplője: Vajda Martin és Bokor László János
Forrás: police.hu

Körözési toplista: két vasi is szerepel rajta

Két vasi bűnöző is szerepel a rendőrségi toplistán. Egyikük a 31 éves, celldömölki születésű Vajda Martin, aki nem kezdte meg szabadságvesztésének a letöltését. Egyébként sorozatos lopások és rablások miatt került fel az egyenruhások radarjára. A rendőrség felhívása szerint különösen veszélyes. 

Másikuk a 69 éves Bokor László János, aki szombathelyi, és gyermekprostitúció kihasználása miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözik a rendőrök. 

 

