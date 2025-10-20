Tűzeset
54 perce
Kuka gyulladt ki Szombathelyen, vonultak a tűzoltók - fotók
Fotó: Horváth Istvánné
Hétfőn reggel egy kuka gyulladt ki Szombathelyen, a Károlyi Gáspár téren. A helyszínre a szombathelyi tűzoltók siettek, akik gyorsan eloltották a lángokat.
Ezt ne hagyja ki!Vádemelés
2 órája
Éveken keresztül hatalmas összegeket sikkasztott egy vasi cég ügyvezetője
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre